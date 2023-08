Stelle cadenti, musica e magia a Vernio: Alpe tra note e stelle

"Alpe tra note e stelle" è l’appuntamento di domenica – promosso da Comune di Vernio, Osservatorio Valbisenzio, Quasar e Pro Loco Cavarzano – che prevede un concerto musicale con l’omaggio a Ennio Morricone e l’osservazione del cielo all’Alpe di Cavarzano, che sarà così protagonista di una magica notte tra stelle e brani da film.

Domenica la serata inizia alle 19 con il pic nic sul prato e le genuine preparazioni realizzate dai volontari della Proloco di Cavarzano. Alle 19.45 si terrà il concerto al tramonto "Omaggio a Ennio Morricone" a cura di Terzo Tempo Ensemble. Un concerto-tributo per ricordare uno dei più amati musicisti italiani che ha lasciato tracce indelebili nel panorama musicale e cinematografico mondiale.

A seguire, dalle 21.45 in poi, ci sarà l’osservazione del cielo e delle stelle a cura di Osservatorio scientifico Valbisenzio e Associazione Astrofili Quasar. Sotto il cielo agostano si parlerà di stelle, costellazioni e mitologia e si osserverà il cielo con i telescopi. Si consiglia abbigliamento adeguato (una maglia pesante) e una coperta. Per prenotare un posto per il concerto e l’osservazione astronomica contattare la Pro loco Cavarzano su whatsapp al numero 375 65948654.

Per chi volesse fare del trekking, sempre domenica, nella mattinata è prevista la partenza di un’escursione, con ritrovo in piazza della Chiesa di Cavarzano alle 9.30, e pranzo al sacco in un’area attrezzata. Per informazioni rivolgersi al numero 334169 50 51 (Mauro Franceschini). La partecipazione alla passeggiata è libera e gratuita.