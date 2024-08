Stazione dei carabinieri:. Unarma in visita

La segreteria regionale Toscana di Unarma - Associazione Sindacale Carabinieri ha visitato per la prima volta il Comando Provinciale di Prato e la Stazione di Vernio. Il diritto di visita da parte delle nuove associazioni professionali fra militari è una novità assoluta nell’ordinamento militare ed è esercitato in conformità alle nuove norme che disciplinano le attività sindacali e dalle relative competenze (artt. 1479 bis e 1476 ter del D. Lgs. 66/2010). La visita si è svolta apprezzando il clima operoso ed entusiasta che regna nei reparti, merito di tutti gli attori che a vario titolo sono impegnati nell’assicurare la sicurezza ai cittadini, nel centro popoloso come nelle località più lontane e isolate. Vernio, situato in un territorio al confine con l’Emilia-Romagna, in un territorio vasto e caratterizzato da località particolarmente isolate abitate da persone anziane, si caratterizza per l'impegno dei Carabinieri fondamentale per il supporto alle comunità locali grazie a un efficace servizio di prossimità che garantisce sicurezza e assistenza. L’Associazione si prefigge l’obiettivo di tutelare ed assistere i militari dell’Arma in delicati settori quali diritti, legalità e pari opportunità; si avvale, per assolvere i propri compiti istituzionali, di diverse articolazioni dedicate come una Tutela Legale e Disciplinare per gli iscritti senza alcun onere da sostenere tramite un pool di legali specializzati, una tutela psicologica diretta dal Dott. Marco Strano e che si avvale di centri di assistenza, un dipartimento di consulenza Medico Legale sia in materia previdenziale sia pensionistica, e un Dipartimento Nazionale Amministrativo.