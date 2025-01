Startit serve la partita perfetta. Match contro la prima della classe

Nuovo impegno casalingo nel campionato di serie A2 di hockey su pista per lo Startit Hockey Prato. I biancazzurri stasera alle 20.45 giocheranno al PalaRogai al cospetto della Rotellistica Camaiore. Si tratta di un impegno, almeno sulla carta, proibitivo per i lanieri, visto che sfidano la prima della classe, mentre lo Startit è ultimo con soli tre punti finora totalizzati. Va anche detto comunque che l’Hockey Prato è in buona compagnia sul fondo della classifica, visto che a quota 3 ci sono pure Roller Salerno, Follonica Hockey e Viareggio Hockey. Gli ospiti invece sono primi assieme ad altre quattro squadre, tutti a quota 12: Blue Factor Castiglione, Roller Matera, Pumas Viareggio e Hockey Sarzana. Tornando al match di stasera, lo Startit vuole subito lasciarsi alle spalle la sconfitta nello scontro diretto sulla pista del Viareggio Hockey. Gli ospiti invece sono reduci dal colpo interno contro il Newco Roller Matera, col successo nello scontro diretto arrivato di misura col punteggio di 3-2. Un’affermazione che è valsa il primato in classifica e una grande iniezione di fiducia. Per l’Hockey Prato per fare punti stasera, quindi, servirà una prestazione perfetta, da grande squadra.