Stare bene anche con la musica. Incontro sul benessere fisico

Benessere e musica vanno a braccetto. Nella convinzione che la musica possa davvero offrire benessere fisico e psicologico al malato, la Lilt-Lega italiana per la lotta ai tumori di Prato ha organizzato un incontro per venerdì 19 aprile dalle 11 alle 13 nella sala convegni della sede Lilt di via Catani 26/3. Dopo l’introduzione del presidente della Lilt, Roberto Benelli, interverranno i maestri di musica Alfredo Cheli su "Aspetti educativi e funzioni della musica", Alessandro Cavicchi su "La musica strumentale"; Elia Orlando su "Prato in musica"; Brunella Lombardo, psicologa Lilt su "La musica è benessere".

L’utilizzo della musica aiuta a mantenere e migliorare salute e benessere fisico, emotivo intellettuale, spirituale e comunicativo. La musicoterapia risveglia le parti sane, riduce l’ansia, migliora il controllo del dolore.

Dal 2013 l’Organizzazione mondiale della salute ha inserito la musica tra le terapie complementari per il benessere fisico, psicologico e spirituale dei pazienti.