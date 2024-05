Stanlio & Ollio. La maratona al Magnolfi

Appuntamento annuale immancabile con la comicità di Stanlio & Ollio. Domenica alle 10.30 e alle 16 al teatro Magnolfi torna il cinema di una delle coppie più divertenti che ha fatto ridere intere generazioni, grazie all’impegno del fans club Teste Dure/ Oasi 258 Sezione italiana de "I figli del deserto", l’entrata è a offerta libera. In "Stan Laurel & Oliver Hardy - Amori e dolori" vedremo: "Their purple moment (il loro momento magico)" del 1928 diretto da James Parrott. I due comici si danno alla bella vita invitando due ragazze al ristorante, ma le mogli ci mettono lo zampino. Le torte in faccia del finale sostituiscono purtroppo la scena originariamente girata: Stanlio & Ollio fuggono dal locale travestiti da ballerine nane! Il secondo film in programmazione è "That’s my wife (Ecco mia moglie)" del 1929 di Lloyd French. Ollio viene abbandonato dalla moglie, esasperata dall’onnipresente Stan, proprio quando sta per arrivare il ricco zio che nominerà erede proprio Ollio a patto che sia sposato. Chi rimpiazzerà la signora Hardy? Vecchi temi e situazioni a rischio tipici della Slapstick comedy americana, vengono rivitalizzati grazie al candore dei due comici. Terzo film "Our wife (La sposa rapita)" del 1931 di James w.Horne. Ollio rapisce la sua futura corpulenta sposa (Babe London) dato che il padre di lei si è opposto alle nozze dopo aver visto anche solo una foto del futuro genero. E allora ecco in aiuto Stanlio, l’amico di sempre. Organizzerà per lui (come può) una fuga d’amore. Di supporto, grandi caratteristi, grandi attori del cinema hollywoodiano come Blanche Payson e Ben Turpin.

La maratona Stanlio e Ollio si chiude con "Hollywood party (la grande festa)" del 1934 diretti da una serie di registi tra cui George Stevens per le sequenze con i due comici. Avendo venduto alcuni leoni a un certo barone di Munchausen che li ha pagati con una strana moneta, Stanlio & Ollio appaiono nel bel mezzo di una sfarzosa festa, non tardando a gettare scompiglio sguinzagliando appunto le belve. Memorabile la scena delle uova con l’affascinante e vendicativa Lupe Velez, una delle tante star nel cast.

Federico Berti