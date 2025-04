Stanasel con Vannacci : "È un valore aggiunto per tutto il centrodestra"

"Un brindisi a voi che siete al nostro fianco. Lo tsunami prosegue ed è inarrestabile". E’ la didascalia della foto che Claudiu Stanasel ha postato sulla propria pagina Facebook pochi giorni fa, nella quale lo si vede accanto all’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci. Nello scatto da 12mila "like" i due sorridono, alzano i calici di vino. E sullo sfondo dell’immagine che ritrae i due esponenti del Carroccio, si nota la parola "racconto".

Stanasel, arriviamo al dunque: qual è il significato di quel termine?

"Quella parola è il riflesso di ciò che stiamo facendo: un percorso che portiamo avanti da tempo basato su un rapporto solido fatto di valori e ideali condivisi. La politica è anche narrazione, e il nostro messaggio vuole e deve arrivare forte e chiaro".

Come annunciato dallo stesso Vannacci, lei farà parte del consiglio nazionale dell’associazione "Il Mondo al Contrario". Entrambi siete però stati eletti con la Lega: questa collaborazione è condivisa dal partito?

"Per me è un onore avere la fiducia di Roberto Vannacci, un generale di grande esperienza e un politico che alle scorse elezioni europee ha ottenuto più di mezzo milione di voti. Il suo lavoro, insieme a quello di Susanna Ceccardi e di tutta la delegazione di europarlamentari della Lega a Bruxelles, è a mio avviso fondamentale. Sono pronto a collaborare con tutti i nostri parlamentari ed europarlamentari su progetti concreti basati su principi condivisi dalla Lega".

I dati la indicano come consigliere comunale più attivo in questi primi mesi della legislatura. Quali sono a suo avviso le priorità dei cittadini e come si evolverà adesso il suo lavoro?

"Ad ora ho superato quota 100 atti. Continuerò a lavorare sui temi che reputo prioritari per i pratesi: lavoro, sicurezza e legalità in primis. Adesso penso di avere più strumenti e maggior potere da mettere al servizio della comunità. Il centrodestra toscano sta proponendo ufficiosamente diverse candidature per le prossime regionali".

Quali sono le proposte di Stanasel per trovare la quadra?

"Io credo nel centrodestra unito, innanzitutto. Dobbiamo puntare su un programma chiaro e concreto che nasca dai territori grazie ai contributi dei nostri amministratori. Sono certo che con un solido accordo politico costruiremo una squadra competente, basata sul buon governo dei nostri sindaci".

Vannacci ha dichiarato recentemente di voler giocare un ruolo significativo nelle prossime regionali. Quale sarà?

"Roberto porta con sé una forza politica che è un grande valore aggiunto per la Lega e per tutto il centrodestra. Sarà uno dei protagonisti in questa sfida, con validi contenuti e tanti voti. La forza della nostra coalizione deve stare nell’unità di una visione chiara della regione che vogliamo costruire. Solo così possiamo vincere queste elezioni e garantire una guida forte e capace".

E quale sarà il suo ruolo in vista delle regionali?

"Voglio continuare a lavorare affinché Prato e la Toscana diventino protagoniste a livello nazionale ed internazionale. Collaboro con associazioni, sindacati ed enti locali in tutta la regione per affrontare al meglio le esigenze dei cittadini. Inoltre, la comunità romena, con più di 70mila residenti in Toscana, è sempre più presente ad ogni tornata elettorale. Credo che la Toscana abbia bisogno di un cambiamento radicale e io sono pronto a dare un contributo decisivo, sulla base di quanto deciderà il mio partito. Perché io son di Prato, questo voglio ribadirlo".

Giovanni Fiorentino