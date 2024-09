"Sport e legalità" a braccetto. Appassionati di podismo in centro

Un evento podistico disputato per l’ultima volta nel 2019, ma che sin dalla sua nascita ha sempre riscosso successo fra gli appassionati di podismo e gli appartenenti alle forze di polizia. E che è pronto a tornare a cinque anni di distanza, ricordando oltretutto un ufficiale "storico" della polizia prematuramente scomparso con la decima edizione del memorial a lui intitolato. Tutto pronto per il ritorno del "Trofeo podistico Questura di Prato" edizione 2024, che tornerà il prossimo martedì. L’evento è stato presentato ieri in questura, alla presenza del questore Pasquale Antonio De Lorenzo. E di due testimonial d’eccezione: da un lato la nuotatrice Ginevra Taddeucci, bronzo alle recenti Olimpiadi di Parigi, dall’altro il velocista Samuele Ceccarelli, attuale campione europeo "indoor" nei 60 metri piani. Ed entrambi gli atleti delle Fiamme Oro rappresenteranno la polizia nel corso della kermesse di settimana prossima.

L’iniziativa, promossa dalla locale associazione sportiva A.S.D. insieme alla Podistica Medicea con il patrocinio della Polizia di Stato e del Comune di Prato, è giunta alla sua ventunesima edizione e consiste in una gara podistica amatoriale di 10 chilometri: si svilupperà nelle strade del centro, con partenza alle 21 da piazza Duomo (che coinciderà anche con il traguardo).

Nell’occasione sarà ricordato un appartenente alla Polizia di Stato prematuramente scomparso: il sovrintendente Enrico Mattei, alla cui memoria l’evento è dedicato. La gara sarà preceduta da una serie di corse collaterali: alle 19 inizierà l’ottava edizione della "Gara della Panterina", aperta a tutti i bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni. In programma ci sono anche il settimo memorial "Thomas Langianni" e (alle ore 19.30) una duplice competizione di 5 e 3 km rivolta alle categorie "cadetti" e "cadette", valevole per la finale regionale Fidal. Corsa, ma non solo: per la durata nella manifestazione, l’area di piazza Duomo ospiterà stand tematici delle varie specialità della Polizia di Stato, con finalità illustrative rivolte soprattutto ai più giovani. Che affronteranno i temi della prevenzione cittadina, della legalità e della prossimità allo sport. "La manifestazione – dicno dalla Questura – si caratterizza per l’elevata “qualità” dei valori proposti, ed esalta il connubio “sport e legalità” con la sua riconosciuta capacità di penetrazione in un tessuto sociale, quale il centro storico cittadino, oggetto di particolare attenzione da parte della polizia di Stato sul versante della prevenzione generale".

G.F.