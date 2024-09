Sport e disagi psichici. Torna il trofeo Aurora

Si è tenuta in Palazzo Comunale la presentazione del Trofeo Aurora International giunto alla sua 28esima edizione, un appuntamento ormai storico che mira all’integrazione fra sport e disagio psichico, che si svolgerà da martedì 10 a giovedì 12 settembre con tanti appuntamenti.

Quest’anno parteciperanno alla kermesse le delegazioni di Olanda e Spagna. Confermata la delegazione della Sicilia e si aggiungerà un gruppo proveniente dalla Sardegna, oltre alle squadre toscane del Pontedera e dell’Aurora.

Il primo appuntamento è martedì 10 settembre alle 9 con il torneo di calcio a 7 al campo sportivo di Iolo. Alle 15:30, ai giardini della Pietà in via Capponi, è prevista la partecipazione delle delegazioni ad un murales in ricordo del centenario della nascita di Franco Basaglia, del trentennale della fondazione di Aurora e del 46esimo anniversario della legge 180/78.

Mercoledì 11 settembre alle 8:30 è prevista la partenza per il trekking in Pian della Rasa.

Giovedì 12 settembre, infine, alle 9 ci saranno le finali del torneo di calcio con le premiazioni.

"Quest’anno celebriamo i 30 anni di storia dell’associazione – ha dichiarato il presidente di Aurora Luciano Giusti - ma anche il centenario della nascita di Franco Basaglia, colui che ha avuto l’idea di utilizzare lo sport come mezzo di inclusione, faro guida del nostro lavoro quotidiano. Organizzare un trofeo del genere non è semplice e ogni anno riusciamo a farlo grazie alle decine di volontari che svolgono un ruolo essenziale per Aurora. Ci tengo a precisare che sono loro la spina dorsale di un’associazione che non è composta da professionisti. Questo ci distingue da altri paesi europei che spesso – nonostante la disponibilità di risorse – non riescono a trovare volontari disposti ad entrare a far parte di progetti come questo".