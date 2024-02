Spopola la coreografia dei nonni . Il più anziano ha 87 anni. E balla

Chi ha detto che lo sport è un gioco da ragazzi si sbaglia di grosso. Ne è una dimostrazione il neonato gruppo ’Amici in movimento’ che si è appena costituito a Montemurlo: quaranta i soci, tutti over 60 con la mascotte che di anni, almeno sulla carta, ne ha ben 87. Lo scopo? Fare ginnastica tutti insieme, stare in compagnia, mantenersi giovani. Alla guida del gruppo c’è un’ex insegnate di educazione fisica, oggi in pensione, Luisella Tarello, che da tempo si dedica con grande passione alla ginnastica per le persone più mature. Il debutto del gruppo montemurlese è stato a Pisa nella competizione non competitiva in cui la crew dei nonni ha presentato una coreografia sulle note di Immagine di John Lennon: è stato un successo.

Ed è così che a Montemurlo la voglia di fare sport, stare bene e promuovere momenti d’incontro e socialità non conosce età. Il gruppo ’Amici in movimento’ costituito da alcune settimane fa capo al Circolo Nuova Europa di Oste. Si tratta di una quarantina di persone, tra uomini e donne, tutti over 60, molti dei quali già frequentano i corsi di attività motoria per la terza età promossi dal Comune, che hanno deciso di mettersi insieme per fare ginnastica e attività fisica, ma soprattutto per condividere momenti in compagnia e scacciare la solitudine. A guidarli e ad occuparsi della loro preparazione atletica c’è appunto Luisella Tarello che ha accompagnato gli ’Amici in movimento’ alla prima manifestazione sportiva che ha visto il gruppo montemurlese confrontarsi con altri atleti. Si tratta della gara non competitiva ’Giocagin’, promossa la scorsa settimana dalla Uisp Nazionale nel palasport di San Miniato Pisa. "All’evento erano presenti molte squadre - racconta Luisella Tarello -. La manifestazione non aveva scopo agonistico ma è stata una bellissima vetrina per lo sport amatoriale". La giornata è stata anche l’occasione per festeggiare gli 87 anni del veterano del gruppo, Vittorio Fei. Gli atleti montemurlesi sono stati premiati e anche molto applauditi dopo l’esibizione in coreografia. Alla fine tutte le squadre presenti alla giornata sono state coinvolte in una grande performance di ginnastica con oltre 200 atleti. "Sono davvero molto felice che si sia costituito questo gruppo - sottolinea l’assessore allo sport, Valentina Vespi -. L’attività fisica è benessere ma soprattutto socialità e voglia di vivere. Un ringraziamento va al Circolo Nuova Europa e alla passione di Luisella Tarello che segue con grande passione e competenza il gruppo".

Silvia Bini