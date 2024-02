Spid gratis: ecco quando e dove

Sono quattro i Punti digitale facile aperti in città per l’attivazione di Spid, Cie e Carta dei Servizi Sanitari e dedicati alla formazione. Ecco gli orari: all’interno di PrismaLab (via Pistoiese, 158) su appuntamento martedì e giovedì dalle 15 alle 19. Contatti 0574 1837505, [email protected]. Al Laboratorio del Tempo (via VII Marzo 1944, civico 15): lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17; martedì dalle 9 alle 13. Prenotazione servizi di facilitazione individuale mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16; giovedì dalle 9 alle 13; venerdì dalle 9 alle 13. Contatti 0574.1835448 [email protected]

Urp di piazza del Comune, 9 aperto il lunedì e giovedì dalle 9 alle 13. Numero verde 800.058850.

Punto Giovani Europa (piazza dei Macelli, 4) su appuntamento il lunedì dalle 13 alle 17 e il mercoledì dalle 9 alle 13. Contatti 0574 1836741 e [email protected].