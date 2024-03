Spettacolo con raccolta fondi

Bella raccolta di fondi con lo spettacolo "Prima di andare a Hollywood" (testi di Rolfo Betti, musiche originali e regia di Claudio Azzini) messo in scena al Politeama pratese dal gruppo teatrale "Camici miei" in collaborazione con il Lions Castello dell’Imperatore presieduto da Lucia Livatino. Alla società san Vincenzo de’ Paoli, consiglio centrale di Prato sono stati devoluti 9100 euro e 2000 euro al volontariato vincenziano santa Maria della Pietà. La compagnia di medici-attori "Camici miei" debuttò nel 1972 proprio al Politeama sotto la guida artistica di Rodolfo Betti e fu Roberta Betti a comporre le musiche per i primi spettacoli. Da allora la compagnia non ha mai smesso di calcare le tavole del palcoscenico proponendo occasioni di allegria e ricavando azioni di solidarietà.