Spagna, Grecia e Stati Uniti. C’è tanta voglia di viaggiare: "Un anno super per il turismo"

Si annuncia un’estate con la valigia in mano per i pratesi. A raccontarlo sono le agenzie di viaggio del territorio, che esprimono soddisfazione per il movimento registrato nelle ultime settimane. Le prenotazioni non mancano, specie per l’estero. Il giro di affari sull’Italia invece va più a rilento a causa degli alti costi dei voli e delle strutture ricettive. Un problema questo che ciclicamente sembra ripresentarsi. "Basti pensare – afferma Claudia Chiti di Sotto la palma, agenzia di via Livi – che a fine agosto si spende meno ad alloggiare in un resort alle Mauritius piuttosto che in uno sardo. E lo stesso confronto lo possiamo fare fra la Puglia e le Maldive. Adesso le strutture hanno capito che c’è qualcosa che non va e stanno abbassando le proprie pretese, perché si sono accorte che i numeri non sono dalla loro parte. C’è poi la questione tempo: questa incertezza dal punto di vista meteorologico di certo non aiuta chi è indeciso. Comunque abbiamo lavorato parecchio e stiamo continuando a farlo. Le destinazioni maggiormente richieste? Grecia, Mar Rosso, Tunisia e Oriente. E sta tornando molto in voga anche l’opzione delle crociere".

Lo conferma anche Lucia Pasquinelli: "Sì, stanno andando forte sia le crociere, sia i viaggi di nozze, che negli anni passati avevano registrato un inevitabile calo per colpa del Covid. Per il resto, le mete sono più o meno le solite, quindi Spagna, Grecia e Mar Mediterraneo, mentre più a lungo raggio direi soprattutto gli Stati Uniti – il commento dell’operatrice dell’agenzia ‘Alisped Viaggi’ di viale Montegrappa – In Italia invece la Sardegna viene prima di tutte le altre regioni. E’ comunque un’ottima estate". La musica non cambia ascoltando la testimonianza di Elena Rossi dell’agenzia di viale Montegrappa, Malaparte Viaggi. "Stiamo lavorando senza sosta, in particolar modo con i gruppi. Criticità per chi si sposta? Per i voli delle soluzioni si trovano in qualche modo, anche se i prezzi di certo non sono bassi, specie ad agosto. Se si può spaziare anche in altri mesi, senz’altro ci sono maggiori opzioni a cifre buone. Nel complesso comunque stiamo accontentando tutti i clienti. Le destinazioni? Spagna, Grecia, Giappone, Polinesia, Stati Uniti, senza dimenticare crociere e viaggi di nozze. In Italia mi viene da rispondere Sicilia, Sardegna e Calabria". Dall’agenzia di via Marx, Follie Viaggi, aggiungono che "giugno è stato un mese un po’ fermo, come sta accadendo negli ultimi anni. Il lavoro è stato rallentato soprattutto per l’Italia a causa dei prezzi esorbitanti. Ma ora la situazione può cambiare".

Francesco Bocchini