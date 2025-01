Prato, raid dei ladri di notte in un bar: distrutta la porta a vetri. Ennesimo episodio in città Accade in via San Martino per Galceti nella notte tra l’1 e il 2 gennaio. Il titolare non ha potuto far altro che constatare i gravi danni. Portati via alcuni pacchetti di sigarette e i soldi della cassa