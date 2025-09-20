Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Prato
CronacaSp2, ancora polemiche sul senso alternato. In attesa dei paramassi
20 set 2025
CLAUDIA IOZZELLI
Cronaca
Sp2, ancora polemiche sul senso alternato. In attesa dei paramassi

Continuano le proteste per il protrarsi del senso unico alternato e della presenza del semaforo sulla Sp2, dove da marzo la Provincia sta eseguendo dei lavori di messa in sicurezza del versante a monte della strada, in prossimità del ponte all’intersezione fra Bisenzio e Carigiola. La segnalazione arriva stavolta dal consigliere comunale e provinciale Lorenzo Santi, che ha raccolto le proteste degli automobilisti che ogni giorno per andare a lavoro, a Prato, devono mettere in programma l’attesa al semaforo, che sarebbe poca cosa se non fosse che va a sommarsi agli insidiosi rallentamenti quotidiani della Sr325. "Ancora una volta ci troviamo di fronte a un esempio di cattiva organizzazione da parte della Provincia – dichiara il consigliere di Forza Italia -. I lavori pubblici avviati risultano gestiti in modo poco chiaro e con evidenti ritardi. È inaccettabile che, a distanza di settimane, i cantieri siano ancora fermi in attesa dell’arrivo dei paramassi. La mancanza di coordinamento e l’assenza di una supervisione efficace stanno generando disagi ai cittadini". La Provincia conferma di essere in attesa della consegna delle reti parmassi. E spiega. "E’ normale che non si vedano operai sul cantiere, il loro lavoro è concluso. Stiamo aspettando i paramassi per concludere il lavoro, la cui chiusura comunque ha come termine ultimo novembre, quindi siamo nei tempi. Per quel che riguarda il semaforo e il senso unico alternato, gli uffici ritengono che non sia opportuno toglierli in quanto il fronte non è ancora in sicurezza". L’intervento è fondamentale per garantire la stabilità del versante e prevenire eventuali rischi per la viabilità, legati a frane e smottamenti".

Claudia Iozzelli

