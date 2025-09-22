La festa per il chiesino ritrovato. Il dono della famiglia Maffii e tutto il paese per i restauri

Mazzone è l’ultimo contrafforte a difesa della pratesità, a lungo insidiata dal potere pistoiese contro cui restano vestigia ancor oggi in tutto il quartiere Santo Stefano o quartiere giallo, comprendente, oltre a Mazzone, Viaccia, Narnali, Borgonuovo. Due provincie confinanti che si amarono e avversarono amabilmente. "Chi non salta/pistoiese è", è il coro del Lungobisenzio, cantato a Prato più dell’inno nazionale, riecheggiato nel confinante borgo di Mazzone, dove c’è chi non ha fatto il vaccino anticovid (le statistiche di quei tempi lo segnalarono), ma dove tutti hanno fatto idealmente quello contro i pistoiesi. Non vi sono in Mazzone sportelli bancari, farmacie e parrocchie, tranne il Chiesino annesso alla parrocchia di Sant’Ippolito in Piazzanese, quello che gli abitanti riconoscono ancor oggi come luogo di culto, una cappellina costruita alla fine del Cinquecento (come recita la lapide al suo interno, indicando nel 1592 l’anno di conclusione dei lavori), posta sui poderi dei padri della Santissima Annunziata di Firenze, dove è visibile uno stemma dei Serviti. La cappella è stata restaurata dalla comunità di Mazzone, che ha chiesto ai proprietari di lasciarla sempre aperta. "C’era un Chiesino vecchio, stravecchio perchè la prima pieve fu a Sant’ippolito e c’era una stradina - ricorda Mario, una delle memorie storiche del posto - la più vecchia strada che portava alla pieve di Sant’Ippolito. Ora si chiama via Traversa per Mazzone. Il Chiesino era privato però lo utilizzavano per dire la messa. Il proprietario non si sa chi era, noi conosciamo solo i contadini che ci stavano, i Maffii, che hanno consentito la ristrutturazione con il concorso di tutto il paese e ne hanno fatto generosa donazione alla parrocchia di Sant’Ippolito in Piazzanese".

L’atto di donazione è dello scorso luglio, con il ritorno al culto avvenuto la sera del 1° agosto con la recita del rosario all’aperto, davanti al sagrato: una serata magnifica con i colori del tramonto e il paese che si è riunito in preghiera insieme al pievano don Bini in un giorno di festa, con riconoscenza verso la famiglia che donato alla comunità quella piccola chiesa, così ricca di storia.

Roberto Baldi