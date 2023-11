Sounds on Friday. Ecco Nico Gori & Young Lions

Anche "Sounds on Friday. Ai confini del Jazz", la bella rassegna organizzata dal Circolo della Libertà del 1945 di Viaccia ha risentito delle conseguenze dell’alluvione. Rinviata l’inaugurazione di due settimane fa e anche il concerto di venerdì scorso – si perderà un appuntamento e si recupera un concerto il 1° dicembre con la presenza di Elisa Meini e i "Conversas Brasileira" – il festival di fatto si apre venerdì alle 21,30. Sul palco Nico Gori e il suo quartetto "Young Lions" formato dallo stesso Nico Gori al clarinetto e sax, Sergio Aloisio Rizzo alla chitarra, Francesco Tino al basso e Simone Brilli alla batteria. Resta l’anima del progetto curato da Carlotta Vettori, che punta a presentare quei "confini del jazz" con la partecipazione di gruppi rappresentativi delle nuove tendenze. Il quartetto esegue brani della tradizione jazzistica americana alternati a composizioni originali dello stesso leader Nico Gori, arricchendo la performance con incursioni nel mondo sud americano con esecuzione di brani della tradizione brasiliana, da "lo choro" ( la forma che meglio rappresenterebbe l’anima della musica brasiliana), alla "bossa nova". Il tutto intriso da un sound molto ricercato e ben arrangiato del quartetto dei "giovani leoni" che poggia su l’energia e il grande interplay tra i musicisti.

Nico Gori è un grande virtuoso di clarinetto e sax. Dal 1985 studia saxofoni e pianoforte conseguendo il compimento medio inferiore nel 1994. Nel 2003 consegue a pieni voti il Diploma in Musica Jazz sotto la guida del Prof. Mauro Grossi presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno. Nico Gori tiene numerosi concerti sia come solista che in big bands, orchestre sinfoniche e formazioni jazz in qualità di leader o side-man, spaziando dalla musica classica al jazz, dal funky all’acid jazz, esibendosi in teatri, clubs, festivals, trasmissioni radio e televisive in tutto il mondo. Vanta collaborazione con musicisti di grande fama: Fred Hersch, Tom Harrell, Lee Konitz, Chicago Underground, Enrico Rava, Stefano Bollani, Renato Sellani, Antonello Salis, Bruno Tommaso, Ares Tavolazzi, e con cantanti pop quali Anna Oxa, Fabio Concato e Gino Paoli. E’ docente di sassofono, clarinetto e musica d’insieme jazz alla Scuola di Musica di Fiesole e alla Siena Jazz University.

Goffredo Gori