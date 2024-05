Sottopasso di via Ciulli. Tutti in pressing per riaprirlo: "Bisogna accelerare i tempi"

Bisogna riaprire subito il sottopasso di via Ciulli. E’ lunga la lista di chi chiede di fare in fretta dopo gli annunci del Comune, dal candidato sindaco di Prato Merita, Mario Daneri, e il candidato consigliere della lista Pasquale Petrella, che hanno visitato Narnali e Galciana, ai candidsati della Lega Claudiu Stanasel e Ilenia Bozzano Panci. insieme al coordinatore della Lega Giovani Marco Riccucci, che ieri mattina hanno fatto un sopralluogo in via Ciulli.

"Bisogna fare anche l’impossibile per riaprire il sottopasso di via Ciulli, chiuso ormai da 14 anni, in tempi brevissimi – sottolineano Daneri e Petrella – Inoltre è necessario realizzare una cassa di espansione in via della Pace, già prevista dal piano Secchi, e rivalutare gli interventi di restyling lungo i marciapiedi di via Pistoiese iniziati nel giugno dell’anno scorso e non ancora conclusi. Infine regolamentare il pezzetto di via Ciulli da parte di Galciana che si ferma ai binari della ferrovia e che presenta un parcheggio selvaggio degli utenti del vicino ospedale". Daneri e Petrella hanno incontrato anche il presidente del Comitato civico per Narnali, Massimo Faggi, facendo tappa anche al circolo Renzo Grassi dove hanno visto il presidente del circolo Luca Benelli e lo storico gestore Mauro Baldi.

Anche il centrodestra ieri è tornato sul sottopasso di via Ciulli attaccando l’amministrazione: "Siamo andati al sottopasso di via Ciulli in seguito alle innumerevoli segnalazioni e richieste dei cittadini, ormai disperati a causa del ritardo dei lavori – sottolineano Stanasel, Bozzano Panci e Riccucci – I lavori costeranno al Comune ben 200mila euro, molto più dei 60mila previsti in principio, erroneamente, dall’amministrazione Biffoni. Il cartello davanti al cantiere del sottopasso indica il 18 dicembre 2023 come data della consegna dei lavori e specifica 90 giorni per l’ultimazione, ma ci troviamo a fine maggio senza che l’opera sia stata ancora ultimata. È con sdegno e rabbia che denunciamo l’ennesimo fallimento del Pd riguardo il sottopassaggio di via Ciulli. Questa amministrazione ha dimostrato ancora una volta la sua inefficienza e mancanza di rispetto verso i cittadini di Narnali e Galciana. Da anni attendiamo la riapertura di questo sottopassaggio cruciale per la viabilità locale ma questi continui ritardi sono inaccettabili. A febbraio iBiffoni e l’assessore Sanzò, durante un sopralluogo, garantirono alla cittadinanza che avrebbero rispettato i tempi di consegna. I lavori sono terminati ma ancora si attende la riapertura del sottopasso. Chiediamo spiegazioni immediate".

bl