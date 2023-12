Sotto l’albero agevolazioni per l’acqua

Con un decreto dell’Autorità idrica toscana è arrivato il via libera alle agevolazioni per il pagamento delle bollette riservate alla popolazione colpita dall’alluvione. In sostanza si eviterà di pagare l’acqua in eccesso rispetto al consumo storico, utilizzata per lavare e pulire case, strade o mobili alluvionati. E’ la buona notizia sotto l’albero di Natale, peraltro annunciata e dunque attesa, per chi è alle prese con il dopo alluvione e con l’attesa dei ristori, che sarà ancora lunghissima. La città ha reagito, come dimostrano le buone vendite natalizie dei negozi e le ripartenze deelle aziende, ma non per questo non ha bisogno di essere aiutata. Siamo ormai a due mesi dal disastro. Pazienti, o forse no, moltissimi aspettano ristori veri.