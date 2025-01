Sostenibilità come eccellenza

Serata d’apertura del nuovo anno al Soroptimist club Prato presieduto da Beatrice Grassi. Ospite al Golf club Le Pavoniere la fiorentina Francesca Rulli, esperta di sostenibilità, che nel 2008 ha fondato con altri soci "Process Factory", società di consulenza nel campo della sostenibilità. Nel 2013 ha creato "4Sustainability", il sistema e il marchio che certificano la sostenibilità della filiera della moda.

La serata è stata organizzata nell’ambito dell’impegno soroptimista "Donne e sostenibilità Eccellenze del territorio" con un’attenzione ai modelli imprenditoriali che esprimono valore e ingegno, innovazione e cultura, nel rispetto dell’ambiente. Rulli ha raccontato di quelle imprese che lavorano per la riduzione dell’impatto ambientale, con metodi e tecnologie a supporto di una filiera sostenibile, anche per marchi che in passato hanno spostato all’estero i loro acquisti. Uno sprone a tornare in Italia.

Esempi da fare conoscere anche ai consumatori, per una maggiore consapevolezza nel fare i loro acquisti, alla scoperta del sistema moda, dietro le quinte della filiera produttiva. Alla serata è intervenuta anche la sindaca Ilaria Bugetti che ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale e della città a valorizzare Prato in un brand unico identitario di un modo di produrre e lavorare, un punto di riferimento per chi cerca prodotti sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Aziende pratesi, come ha spiegato Rulli, anche anticipatrici delle indicazioni dell’Unione europea, come è il caso del passaporto digitale che traccia il prodotto: materie prime utilizzate, loro provenienza, impatti ambientali e sociali dei processi produttivi.

