"Sosteniamo le famiglie rimaste senza cucina"

Raccogliere prima possibile detriti, fanghi e rifiuti dalle strade e sostenere le famiglie che hanno perso la cucina e gli elettrodomestici.

A Carmignano da oggi riprende anche il passaggio della raccolta "porta a porta" differenziata di Alia e ci sarà anche la distribuzione dei sacchi neri per gli alluvionati. Si può andare dalle 7 alle 18 al punto di smistamento della Misericordia di Seano (ex cinema).

"Fermiamo la raccolta di indumenti – dice il sindaco Edoardo Prestanti – e altro materiale (coperte, lenzuola, materassi…) mentre sono necessari prodotti per la pulizia (guanti, spazzoloni, stracci, spugne) da portare sempre alla Misericordia di Seano che li distribuisce. Per l’alimentare c’è abbondanza di biscotti e merendine e mancano invece latte e generi per allestire il pranzo e la cena (scatolame, pasta, sale, zucchero...)".

In pratica, per diversi giorni ancora ci sarà da sostenere chi è impegnato nelle operazioni di pulizia della casa, chi è in attesa di poter ricomprare la cucina o altri mobili e riattivare gli elettrodomestici salvati.

A Poggio a Caiano, invece, per lo smaltimento rifiuti il Comune ha firmato una convenzione con una ditta privata la quale da oggi passerà, con un proprio mezzo, a ritirare i rifiuti davanti alle case. La ditta provvederà poi a portare il materiale nella quattro aree provvisorie di stoccaggio individuate. Nei Comuni medicei si apre ora anche una fase dedicata alle raccolte fondi. L’associazione Diapason conferma l’appuntamento di venerdì 10 (ore 20) al circolo Becagli in via Soffici a Poggio con la cena-incontro con Massimo Orlandi (della Fraternità di Romena) e "la pasta di Graziella", dove verrà raccontata la storia di Gino Girolomoni, fondatore del biologico in Italia. La cena sarà a sostegno degli alluvionati in collaborazione con Effetà aderendo quindi alla raccolta per l’emergenza della Diocesi di Pistoia. Prenotazioni: 338 3528292.

Appuntamento dedicato agli alluvionati, che sostuirà anche la babysitter, è quello previsto sabato, alle 16, alla parrocchia di Santa Maria del Rosario a Poggio, dove Diapason mantiene il laboratorio "Un battito nel bosco" che sarà condotto dall’autrice Scenny Oriolo: i genitori potranno lasciare i bambini per dedicarsi a chi ne ha bisogno.

Mentre, a Carmignano, la Libera Caritas Colle si impegna ad acquistare un elettrodomestico alla famiglia più bisognosa, in modo diretto senza intermediari.

Il gruppo Civicamente Carmignano e l’associazione culturale "Il quartierino" si uniscono per istituire una raccolta fondi per dare sostegno alle famiglie e alle realtà più colpite. Sulla pagina Facebook c’è la piattaforma per donare.

M. Serena Quercioli