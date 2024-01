Sostegno alle imprese alluvionate: "Sospendere le tasse tutto l’anno"

"Siamo sempre operativi per sostenere i territori toscani, e in particolare Prato, colpiti dall’alluvione. Vogliamo accompagnarli alla piena ripartenza, tutelando in primo luogo le imprese che sono un motore economico e sociale. Ecco perché ho presentato una serie di interventi mirati e concreti grazie a precisi emendamenti al dl energia". A intervenire è Erica Mazzetti, parlamentare toscana di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, che si dice vicina a cittadini e imprenditori che hanno avuto danni dall’alluvione del 2 novrembre scorso.

"Un primo e molto richiesto intervento riguarda la sospensione degli adempimenti tributari fino al 30 novembre 2024 per le imprese che abbiano danni comprovati. Ci siamo attivati anche per la sospensione delle bollette possibile grazie ad Arera che ha previsto anche una rateizzazione senza ulteriori oneri", aggiunge Mazzetti. "Ho chiesto anche di introdurre una proroga ad hoc per Industria 4.0, un provvedimento utile che permette di integrare e migliorare macchinari e strumenti".

L’altra proposta di Mazzetti è quella di "favorire la sostituzione dei veicoli danneggiati dall’alluvione ricorrendo al Fondo per il settore automotive di 20 milioni".

"Vista la particolarità e l’importanza del distretto produttivo pratese, considerato ad alto consumo di energia, ho proposto – riferisce ancora la paramentare di Forza Italia – l’introduzione di un credito d’imposta del 20% della spesa sostenuta per l’energia elettrica e del 10% per quella del gas. Sarà mia premura comunicare tutti i dettagli successivamente".

"Ancora una volta, la maggioranza di centrodestra lavora – rivendica Mazzetti – e fa concretamente per la Toscana, mentre un’opposizione divisa e critica a priori fa solo sterile demagogia. Lavoriamo poi per avere al più presto un decreto alluvione che nomini un commissario alla ricostruzione idoneo e concreto: dovrà essere uomo di stato come è stato per l’Emilia-Romagna", conclude Mazzetti.