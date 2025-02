Sospetta fuga di gas a scuola, evacuati 200 bambini

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza ieri mattina nella scuola elementare Borgonuovo, in via Clementi a San Paolo per una sospetta fuga di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri oltre a un’ambulanza fatta arrivare per precauzione.

Secondo quanto riferito, l’allarme è partito proprio dalla scuola dove le maestre e il personale in servizio hanno sentito un forte odore di gas invadere i locali. E’ scattato subito il piano di evacuazione dei bambini, in tutto 200, che sono stati portati nella palestra della scuola anche grazie all’aiuto dei soccorritori. In effetti nella scuola si sentiva un forte odore di gas. I vigili del fuoco sono andati a caccia della perdita. Alla fine è stato scoperto che l’odore proveniva da un’auto che si trovava parcheggiata proprio di fronte all’ingresso dell’istituto. L’auto è stata messa in sicurezza e i bambini, intorno alle 12, sono potuti tornare nelle loro classi senza nessuna conseguenza.