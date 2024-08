"Sos volontari. Manca la voglia". Pubblica Assistenza Prato Sud:: "I giovani ci diano una mano"

"Vedo una certa mancanza di motivazioni nel fare volontariato. Sembra che le persone, in particolare i giovani, fatichino a trovare tempo per venirci a dare una mano. Sarebbe sufficiente una mezza giornata e neppure tutti i giorni. Quindi, chiunque è interessato e sente di poter essere d’aiuto alla comunità, specie nell’assistenza agli anziani, che è tema particolarmente delicato in questo perioo dell’anno, è assolutamente il benvenuto". A lanciare l’appello è Leonardo Secci, presidente dell’associazione Pubblica Assistenza Prato Sud, nata nel 2013 al posto di un’altra associazione che aveva chiuso i battenti e diventata ben presto punto di riferimento dei paesi di San Giorgio a Colonica, Paperino e Santa Maria. "A San Giorgio a Colonica, dal 4 al 26 agosto, è chiuso tutto. Il che significa che gli anziani hanno bisogno di un passaggio per raggiungere botteghe e negozi. Fortunatamente possiamo contare su 110 volontari, ma non sono mai abbastanza. Questo è un appello ai giovani certo, ma anche ai meno giovani, che magari si sentono in grado - dopo un corso di preparazione - di dare una mano ai loro coetanei. Noi abbiamo ragazzi di 15 anni e signori di 75. Basta la voglia di volontà, oltre a delle buone condizioni fisiche ovviamente". Ma quali parole userebbe Secci per motivare chi non sembra particolarmente disposto ad entrare a far parte di questo mondo? "E’ una ruota che gira. A chiunque può capitare di avere un nonno, un babbo o una mamma che necessitano di aiuto, tramite l’impiego di un mezzo. Ma se quel mezzo non c’è o manca chi lo guida? Questo dovrebbe far riflettere e stimolare. La nostra ormai è una realtà importante. Abbiamo quattro autoambulanze e sette mezzi sociali. Svolgiamo servizio di 118 h12 per 365 giorni l’anno e ci hanno già detto che diventeremo h24. Abbiamo già fatto il dormitorio e sarà una bella avventura. Ringrazio tutti i volontari e i soci per il grandissimo impegno profuso, ma mi auguro che il mio appello non cada nel vuoto". Infine, l’associazione ricorda a tutte le persone che vivono nelle zone di San Giorgio a Colonica, Paperino e Santa Maria di contattarla in caso di necessità, spcialmente in questo periodo dell’anno.

Francesco Bocchini