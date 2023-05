Sorrisi in finale Presto il nuovo cartellone

Con Il Gatto in cantina si chiude il sipario sulla stagione 2022 - 2023 del Politeama, ricca di proposte e finalmente libera da tutti i condizionamenti della pamdemia. "Credo che sia il modo migliore per darci appuntamento alla prossima stagione in allegria – sottolinea la presidente Beatrice Magnolfi (foto) - con un regista che ha incrociato la sua carriera con il Politeama, un maestro nel far rivivere le radici toscane con il gioco del teatro e l’energia della musica". Per Sandro Querci è una grande emozione ritornare al Politeama, significa riannodare i fili di tanti bei ricordi che s’intrecciano fra il 2012 e il 2019, quando ogni anno il regista portava una prima nazionale sul palcoscenico di via Garibaldi. "Tanta è l’emozione di tornare al Politeama dove ho ricordi stupendi – racconta Querci - Devo molto a Roberta Betti con cui avevo un legame speciale: quando se n’è andata è stato come perdere una madre, il riferimento di una persona che mi ha sempre spronato e incoraggiato".

Sul palco del Politeama ci sarà un cast di professionisti di alto livello, tutti talenti affermati del teatro musicale a livello nazionale e internazionale: Roberto Andrioli, Andrea Bacci, Beatrice Baldaccini, Claudia Campolongo, Fabrizio Checcacci, Francesca Nerozzi, Silvia Querci, Camilla Gai, Agata Biondi, Camilla Valentini, oltre naturalmente allo stesso Sandro Querci che dell’opera firma anche la direzione artistica, adattamento, scenografia e regia.