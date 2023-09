Sorpreso a rubare su auto, aggredisce il proprietario e la figlia. Arrestato, è già libero

Prato, 16 settembre 2023 – Sorpreso a rovistare nell’auto in sosta, ha aggredito il proprietario e la figlia.

E’ successo nel primo pomeriggio di giovedì a Prato, in via Amalfi. Un 43enne magrebino, senza fissa dimora e pregiudicato, è stato sorpreso mentre cercava di rubare su una Bmw parcheggiata: il proprietario, un uomo cinese che abita in zona, e la figlia minorenne lo hanno sorpreso ma il 43enne, anziché allontanarsi, ha aggredito i due con un tubo di rame.

Nello scontro fisico il malvivente ha anche strappato dal collo della vittima una collana in oro. Sul posto sono arrivati i carabinieri, allertati da alcuni passanti: il rapinatore è stato bloccato. Aveva con sé alcuni ami da pesca - verosimilmente utilizzati per aprire i veicoli - e 5 euro,

rubati dall’abitacolo della Bmw; la collana in oro era poco distante.

L’arresto per tentata rapina è stato convalidato dal gip di Prato che ha poi disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.