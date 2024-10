Sono 12 i fiduciari sul territorio. Nominati dalla sindaca di Vernio

Un gruppo di 12 "fiduciari", donne e uomini che saranno la voce delle frazioni in diretto contatto con l’amministrazione, un canale aperto con la comunità per condividere problemi e individuare soluzioni. Sono stati nominati dalla sindaca di Vernio Maria Lucarini lunedì scorso, come già annunciato in campagna elettorale, dando concretezza a figure previste dalle norme vigenti. L’incarico viene svolto gratuitamente per l’intero mandato del Consiglio comunale.

"Un gruppo di uomini e donne, giovani - anche giovanissimi - e meno giovani, che nello loro varietà rappresentano un microcosmo della nostra comunità - spiega la sindaca Lucarini – Formano una rete forte di referenti su tutte le frazioni e microfrazioni a cui i cittadini si potranno rivolgersi per far presenti problematiche ed esigenze".

I 12 fiduciari, in possesso di tutti i requisiti stabiliti dal Consiglio comunale, daranno il loro contributo per potenziare il valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed amministrativa della comunità, ascoltando, facendosi carico delle istanze dei cittadini e anche proponendo possibili soluzioni.

Ed ecco i loro nomi e le frazioni che rappresenteranno: Vincenzo Timpano per Montepiano-Risubbiani-Storaia, Silvia Severini per Luciana, Simone Cini per Cavarzano, Marco Zimbelli per Sasseta-Gorandaccio-La Rocca, Stefano Calcagnini per San Quirico-Celle, Roberta Fiesoli per Poggiole-La Lama, Claudio Forasassi per Mercatale, Giovanni Stefanacci per Costozze-Ceraio, Carlo Calzolari per Le Piana-Piano San Giovanni, Alberto Menicacci per S.Ippolito-Morandaccio, Valentina Felice e Daniele Corsi per Terrigoli-Gavazzoli, Laura Boanini per Le Confina.