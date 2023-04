Sol dell’avvenire Con Moretti che malinconia

L’uscita di un nuovo film di Nanni Moretti mette inevitabilmente in ombra gli altri titoli in arrivo. Succede anche in questi giorni con "Il sol dell’avvenire" all’Eden (alle 1618.1521). Una attesa ampiamente ripagata dal valore del film: bellissimo, struggente, malinconico. Dopo almeno un decennio impiegato a raccontare il dolore per la perdita di una madre o la storia di alcune famiglie all’interno di un condominio con l’obiettivo di conquistare a tutti gli effetti il ruolo di "autore", Nanni Moretti finalmente ri-conquista se stesso tornando ad essere semplicemente Nanni Moretti. E componendo un affascinante e coinvolgente mosaico: dentro "Il sol dell’avvenire" c’è tutto il suo mondo, le sue passioni, le sue delusioni, le sue paure di uno splendido settantenne che si interroga anche e soprattutto sul futuro del cinema. Una sorta di "greatest hits" del suo cinema che si amalgama perfettamente con la sua vita, ancora una volta resa pubblica con l’ausilio dei suoi attori "feticcio" come Silvio Orlando e Margherita Buy. L’amore per Fellini, per il cinema, per il cinema nel cinema, assai orgogliosamente lontano da qualsiasi piattaforma o pay tv. E poi ancora, l’antica passione per le scarpe, per i dolci, per i gelati, per le canzoni italiane, per la militanza politica, per il partito comunista (dopo anni si riascoltano parole come "compagno"), per la storia come prezioso strumento di conoscenza, vero antidoto all’ignoranza. Divertenti le partecipazioni di Renzo Piano e Corrado Augias e un finale davvero commovente. Se il genio è colui il quale con la sua arte lascia una traccia, uno stile, una calligrafia unica, Nanni Moretti si conferma tale firmando uno dei suoi migliori film.

Federico Berti