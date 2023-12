"Socialismo XXI secolo". Giagnoni presidente, Massara vice

Si è tenuta la riunione del consiglio direttivo dell’associazione Socialismo XXI secolo di Prato, che ha eletto a presidente del circolo Giancarlo Giagnoni e nei panni di suo vice Tiziano Massara. Durante l’incontro si è parlato anche delle prossime elezioni amministrative che riguarderanno la provincia. Il desiderio del consiglio direttivo è quello di "attivare nuovi rapporti con altre associazioni e partiti dell’area socialista, liste civiche locali che guardano agli interessi collettivi, per capire se ci sono le condizioni per partecipare assieme nelle prossime liste elettorali dei comuni pratesi". L’associazione infatti intende "dare il proprio contributo per la crescita politica, laica e culturale del territorio pratese; espandere i diritti dei cittadini; costruire un futuro capace di creare lavoro e dignità della persona umana".