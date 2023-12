Social media, le istruzioni. Corso e campus a Prismalab

Istruzioni per l’uso, controindicazioni e opportunità di social media e comunicazione digitale da PrismaLab (via Filzi 39s), a cura dell’Associazione italiana Dislessia sezione di Prato in collaborazione con il Comune. Domani alle 14.30 incontro rivolto ai docenti di ogni ordine e grado dal titolo "Gli strumenti digitali per una didattica creativa, inclusiva e coinvolgente: Canva, Edpuzzle e Google": l’obiettivo è stimolare lo sviluppo delle competenze, l’inclusione, l’innovazione e la creativita attraverso questi software. A presentare sarà la professoressa Valentina Massa, Google Certified Trainer, Canvassador, Coach and Trainer Edpuzzle. Per Info e iscriversi: [email protected]. Da ricordare a Prismalab anche l’appuntamento con il campus "Diverse strategie di approfondimento", per i ragazzi delle prime e seconde medie, dal 27 al 29 dicembre e dal 2 al 5 gennaio dalle 8.30 alle 12.30. Un’esperienza che dà l’opportunità di unire didattica e attività ludiche per lo svolgimento dei compiti delle vacanze di Natale, all’insegna della creatività e della condivisione di strategie e metodi per l’apprendimento. Per info e iscriversi: [email protected]