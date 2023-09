Soci Coop. Ecco le nuove passeggiate

Al via le camminate organizzate dalla sezione soci Coop di Prato in collaborazione con Comune di Prato, Cooperativa Archeologia, Uisp e Legambiente. Dal 24 settembre al 5 novembre, in calendario quattro appuntamenti domenicali, con itinerari di breve e media lunghezza (5 – 9 km), alla scoperta della natura, della cultura e della storia del territorio. Tutte le passeggiate sono gratuite, aperte a tutti e con prenotazione obbligatoria da effettuare chiamando il 328 1083112: si svolgono in piccoli gruppi e non richiedono una specifica preparazione tecnica o fisica. La prima domenica 23 settembre sarà "Prato città dell’acqua: il fiume, le gore e gli antichi opifici" con partenza alle 9 dalla Coop di via Targetti. Ci sono poi i laboratori dei Gruppi di Cammino di Unicoop, che si terranno da novembre a gennaio, grazie ai quali ci sarà anche l’opportunità di incontrare guide ambientali, medici sportivi per scoprire i vantaggi del camminare, e di progettare nuove camminate da fare in primavera. Negli ultimi tre anni 20mila persone hanno preso parte alle 400 camminate organizzate dalle sezioni soci Coop con Uisp, Cooperativa Archeologia e altre associazioni del territorio. Un dato che conferma la riscoperta del camminare insieme, per recuperare benessere, fisico e mentale. Una buona pratica che, se condivisa, diventa scoperta del territorio e occasione di socialità. Alla presentazione del nuovo programma in Palazzo Comunale erano presenti Cristina Sanzò, assessore alla città curata del Comune, Stefania Ermanno, presidente sezione soci Coop di Prato, Marco Tempestini, coordinatore settore ambientale Uisp e Giulia Padovani, guida ambientale e membro direttivo di Legambiente. Info https:www.coopfirenze.iteventi-e-progettiprogetticamminate