Sistema Moda, help desk per evadere gli ordini in corso

Sistema Moda Italia si schiera al fianco delle aziende del tessile e abbigliamento del distretto pratese, colpite dall’alluvione. Lo ha fatto mettendo a disposizione un help desk per riuscire a evadere gli ordini in corso, con

l’aiuto delle imprese associate.

Il presidente di Smi, Sergio Tamborini, è intervenuto con la massima tempestività in aiuto delle imprese del tessile e moda, che hanno dovuto interrompere improvvisamente le loro produzioni a causa delle inondazioni, perdendo macchinari e merce a magazzino. In che cosa consiste l’help desk? Con questo strumento Smi intende creare un ponte virtuoso di collaborazione tra le aziende che, a causa dei danni, non riescono a evadere gli ordini ricevuti e le aziende associate a Smi che operano a pieno regime e che possono subentrare in aiuto per la conclusione dei processi ed essere quindi un aiuto concreto e pratico. Le aziende danneggiate possono scrivere a [email protected] segnalando di quale aiuto produttivo necessitano.