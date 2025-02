Sinistra Italiana: "Il Pd rispetti i patti elettorali"

Sinistra Italiana Prato bussa alla porta del Pd pratese. Si affaccia e dice ai ’compagni’ dem: "Ehi, ci siamo anche noi, vi siete dimenticati che abbiamo costruito un’alleanza che ha portato alla vittoria la nostra sindaca al primo turno alle scorse amministrative, facendo parlare in tutta la Toscana e non solo di un laboratorio efficace del campo largo anche con il Movimento 5 Stelle?". Più o meno suona così la richiesta che arriva dalla componente della maggioranza di Si. Pur cosciente che "in previsione delle elezioni regionali è impossibile prescindere da questo Pd, e lavorare per spostare a sinistra l’asse politico" si legge in una nota di Sinistra italiana Prato.

I ’compagni’ hanno un bel "ma" grande come il tesoretto di voti che hanno portato alla causa comune del centrosinistra senza steccati: "Ma bisogna valorizzare l’esperienza dell’alleanza per le amministrative di Prato". Insomma "il Pd deve riconoscere pari dignità politica alle singole liste a sostegno di Bugetti, cosa fino ad oggi poco praticata". Nero su bianco, senza troppo forzare, Si chiede ascolto. Non è una componente usa e getta, ma una forza che ha un elettorato definito e una base compatta: "Chiediamo il rispetto del programma elettorale con particolare riferimento alla questione della Multiutility e alla gestione pubblica dell’acqua". In particolare su alcune questione c’è un silenzio assordante: "Alia Multiutilty e ciclo idrico integrato? Sono ripiombate nel silenzio, tutto è tornato a svolgersi sottotraccia, proprio mentre sarebbe necessario un coinvolgimento diretto del consiglio comunale" si sottolinea dal partito.

Si chiede in costituire in base al regolamento comunale "un osservatorio civico permanente di iniziativa pubblica". Sinistra Italiana ora aspetta un segnale dai compagni dem, un po’ di considerazione, semmai un tavolo dove confrontarsi per fare un punto per gli obiettivi 2025. Tra poco la campagna elettorale entrerà nel vivo e il tesoretto di voti di Si tornerà molto utile.