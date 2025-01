Sicurezza in periferia. San Paolo, Soccorso e Macrolotto hanno i vigili di quartiere

Prato, 23 gennaio 2025 - “Questo servizio di polizia di prossimità si concentrerà nelle zone della città precedente individuate come particolarmente sensibili, sulla base di quanto ci è stato segnalato dalla cittadinanza stessa. Ma pubblicheremo più avanti altri bandi e altri concorsi: l’intenzione dell’amministrazione è di potenziare il personale della polizia municipale sia per quel che riguarda la pianta organica che con progetti speciali, per andare a coprire ulteriori esigenze del territorio”.

Lo ha affermato il sindaco Ilaria Bugetti, nel presentare ieri in via dell’Alberaccio i quattro nuovi “vigili di quartiere” il cui compito sarà quello di raccogliere segnalazioni e esposti da parte dei cittadini, con una funzione di presidio e controllo in determinate zone della città. I quattro nuovi agenti della polizia municipale sono stati assunti grazie a un finanziamento del Ministero degli interni di 170mila euro, per un progetto annuale che può essere ripetuto per tre anni ed è vincolato allo svolgimento dell’attività di polizia di prossimità (cioè di presidio in orario mattutino o pomeridiano di alcune zone del territorio).

Gli agenti in questione saranno utilizzati proprio in queste due fasce orarie, principalmente nelle frazioni di San Paolo e del Soccorso e nel Macrolotto Zero. Ed andando così ad aggiungersi alle tre unità che già svolgono questa attività. Saranno impiegati anche nei punti di ascolto, il servizio che prevede la loro presenza con un furgone attrezzato ai mercati rionali per raccogliere esposti e segnalazioni. A quel punto, potranno intervenire qualora si tratti di un intervento di loro competenza o segnalare le varie esigenze alla centrale operativa.

Bugetti ha poi fatto sapere che nei primi giorni del prossimo mese dovrebbe approdare in giunta il concorso che prevede l’assunzione di tredici nuovi agenti e che è in corso il bando di mobilità per l’assunzione di due istruttori. Nuove assunzioni che nelle intenzioni di chi amministra, al netto dei pensionamenti e dei trasferimenti, porteranno ad un incremento di dieci unità per quel che riguarda la pianta organica della polizia municipale, salendo così ad un totale di 210 agenti (ai quali si aggiungono 20 ispettori). “Quattro nuove unità che saranno impiegate per implementare le tre precedenti in questo servizio assicurandole a punti strategici del territorio – ha confermato il comandante della polizia municipale, Marco Maccioni – non solo: potremo utilizzare i nuovi agenti anche nei punti d’ascolto mobili, attivi dal lunedì al sabato di mattina e di pomeriggio. Ed intervenire laddove di nostra competenza”.

Giovanni Fiorentino