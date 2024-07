Sicurezza idraulica e centro di Oste. Riparte da qui la giunta Calamai

Messa in sicurezza del rischio idrogeologico. L’alluvione di novembre ha lasciato una feria profonda a Montemurlo e la giunta Calamai intende partito o per meglio dire ripartito da qui. Primo impegno ufficiale per la giunta appena insediata: ieri è ricominciato il lavoro amministrativo del secondo mandato del sindaco Simone Calamai con la prima riunione insieme agli assessori che si è svolta nell’ufficio al primo piano del palazzo comunale. Al tavolo si sono ritrovati gli stessi assessori, che si erano salutati poco prima della tornata elettorale, il sindaco e il segretario comunale Marco Fattorini per l’inizio del mandato alla guida del Comune. "Durante questa prima riunione con i miei assessori ho messo a punto la strategia di lavoro per i prossimi cinque anni - spiega Calamai - Per fare bene dobbiamo continuare a mettere il massimo impegno nel lavoro quotidiano a servizio della comunità e continuare ad ascoltare le istanze dei cittadini. Ci aspettano tante entusiasmanti sfide destinate a cambiare ancora in meglio il volto della nostra città. Al primo posto c’è la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio per evitare un altro 2 novembre. Poi solo quest’anno prenderanno il via tantissimi progetti Pnrr dal nuovo centro cittadino di Oste, alla casa di comunità, al nido di via Venezia, alla scuola dell’infanzia a Morecci, al centro polifunzionale in via Deledda e tantissimo altro ancora. Siamo a servizio della nostra comunità e vogliamo fare sempre meglio e sempre di più per Montemurlo". Uno dei progetti più importanti riguarda la sostituzione della ex fabbrica rossa con spazio per la comunità. . I lavori, finanziati con fondi Pnrr hanno un valore di 7 milioni di euro e si concluderanno entro il 2026. Dopo la trasformazione del centro cittadino di Montemurlo nel giro di pochi anni anche il cuore di Oste avrà un nuovo volto con il potenziamento del centro civico e della attività di interesse pubblico e sociale per tutti i cittadini.

Intanto oggi, mercoledì 3 luglio, alle 19, in via straordinaria, si svolgerà all’aperto nel parco di Villa Giamari in piazza Don Milani, la prima seduta del nuovo consiglio comunale per dare la possibilità a un largo numero di cittadini di assistere alla riunione. In caso di maltempo la seduta sarà spostata nel teatro della Sala Banti. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente del consiglio comunale e l’illustrazione delle linee programmatiche per il mandato in corso.

Si.Bi.