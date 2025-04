Sicurezza, Confcommercio: "La criminalità organizzata danneggia la reputazione di Prato"

Prato, 24 aprile 2025 - “Quello della criminalità organizzata è un tema che danneggia la reputazione di Prato. Di fronte al ripetersi di fatti che destano grave preoccupazione, è vitale mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che, se non contrastato con decisione, può mettere a rischio la qualità della vita delle persone e la fiducia nel tessuto economico locale”. Lo afferma Confcommercio Pistoia e Prato, intervenendo su una questione che ha appena visto il Comune richiedere una maggiore presenza di Forze dell’Ordine al Governo.

“È fondamentale – osserva l’Associazione - agire in modo coordinato, rafforzando la presenza dello Stato e sostenendo le imprese che operano nella legalità, per isolare chi tenta di approfittare delle fragilità del sistema economico. Allo stesso tempo, è importante non lasciare che questa narrazione oscuri la vera identità di Prato: una città composta in larga maggioranza da imprese sane, dinamiche, che rappresentano un esempio positivo per tutto il territorio. Imprenditori, commercianti e operatori del turismo continuano a investire con forza, contribuendo alla crescita economica e alla costruzione di una comunità che si sviluppa e compete. Questa è la Prato che Confcommercio vuole raccontare e sostenere: una città che cresce tangibilmente nel terziario, che si apre sempre di più al turismo e che punta su qualità e innovazione. Un modello economico che va protetto e valorizzato, anche come risposta concreta alle minacce dell’illegalità. Per questo, Confcommercio continuerà a lavorare al fianco delle imprese, promuovendo la cultura della legalità e iniziative che rafforzino la reputazione positiva del territorio. Solo così possiamo costruire una Prato più sicura, attrattiva e capace di guardare al futuro con fiducia”.