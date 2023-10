Si sente male sul trattore: morto a 89 anni. L’incidente in un castagneto a Cavarzano

E’ morto facendo quello che più amava, coltivare e curare la terra di Cavarzano.

Antonio Langianni, 89 anni, è stato colto da un malore mentre guidava il suo trattore su una strada sterrata all’interno di un castagneto. L’uomo – ieri pomeriggio intorno alle 16.30 – stava effettuando alcuni lavori nel terreno di sua proprietà con un orto, che si trova in una zona boschiva della frazione di Vernio, nell’alta Valbisenzio, quando è avvenuta la tragedia. Il mezzo – probabilmente senza più controllo – ha sbandato ed è finito in un dislivello alto circa 6-7 metri, ribaltandosi più volte.

In quel momento non erano presenti testimoni. A dare l’allarme è stato il figlio con cui l’89enne aveva appuntamento. Non vedendolo arrivare si è inoltrato nel castagneto e l’ha trovato lungo la strada sterrata nel bosco.

I soccorsi sono arrivati tempestivamente sul posto. C’erano l’ambulanza con medico inviata dalla centrale operativa del 118, i carabinieri di Vernio e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

Purtroppo per l’anziano non c’era più nulla da fare: il medico ne ha constatato l’avvenuto decesso.

Per accertare l’esatta dinamica dell’infortunio mortale sono intervenuti anche i tecnici di medicina del lavoro.

Langianni era un ex conducente di autobus, dipendente della Cap in pensione da anni, e abitava a Cavarzano con la moglie Floriana Marchi. Lascia i due figli Simone e Massimo.

A ricordarlo è il sindaco di Vernio, Giovanni Morganti: "E’ una vicenda che ci tocca tutti. Purtroppo non è la prima volta che accade e situazioni come questa lasciano spiazzati, visto che riguardano le persone che curano il nostro territorio e che se ne occupano con il cuore e tanta dedizione".

Langianni era molto conosciuto nella sua Cavarzano e nonostante l’età era in gamba e si occupava personalmente dell’orto e del suo terreno, usando il motocoltivatore anche per trasportare legname e utensili agricoli.

Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato un malore la causa della perdita del controllo del mezzo da parte dell’89enne ex autista.

Resta da chiarire se l’uomo abbia avuto un infarto mentre guidava il trattore o se sia deceduto in seguito alla caduta dal mezzo, che ribaltandosi gli è poi finito addosso.

Sono ancora in corso le indagini sull’accaduto.

Elena Duranti