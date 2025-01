Si gioca a Winter Bingo per sostenere l’associazione Voa Voa. Domenica il Lions Distretto 108 sarà ospite alla Croce d’Oro

Si chiama "Winter Bingo" ed è l’iniziativa del Lions international Distretto 108La Toscana, zona E per domenica 12 alle 15,30 nel salone della Croce d’oro in via Niccoli. Il ricavato sarà destinato a "Voa Voa-onlus Amici di Sofia", l’associazione nata a Firenze nel 2013 per iniziativa di Caterina Ceccuti, giornalista, scrittrice e Guido De Barros, genitori della piccola Sofia, affetta da una malattia rara, morta a soli otto anni nel 2017. L’associazione offre assistenza socio-sanitaria, sostegno psicologico, legale ed economico alle famiglie con figli colpiti da patologie rare diagnosticate in età pediatrica. Numerosi i progetti attuati anche con i laboratori di ricerca dell’ospedale Meyer. L’offerta minima per partecipare alla serata è di 20 euro comprensivi di una cartella di gioco e merenda. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Barbara Becherucci, 335.7326890; Michele Vuolato, 339.4980470.