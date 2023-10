"Si cercano nuovi volontari"

Il recupero della fauna è un lavoro che richiede passione e dedizione. Un lavoro costoso e impegnativo che in estate ha richiesto turni anche notturni per sfamare gli animali e che non sarebbe possibile senza il prezioso contributo dei volontari dell’associazione Habitus che affiancano i dipendenti del Centro di Galceti.

Il Csn ha ripreso l’attività nel 2018 e sta facendo i conti con i numeri esponenzialmente cresciuti: sono ben 677 gli esemplari che hanno avuto necessetà di essere accolti nel periodo estivo per essere curati e in alcuni casi svezzati. Proprio per questo per la prossima stagione il Csn spera di intercettare altri volontari: persone con la passione per gli animali che desiderano prestare la loro opèera a servizio della natura. L’attività del centro è molto importante perché si occupa di fauna selvatica, fondamentale per l’ecosistema. Ne sono un esempio i 50 esemplari di pipistrello salvati dai volontari e reintrodotti nel loro ambiente. Chiunque volesse dare un contributo può rivolgersi al Csn chiamando il numero 0574.460503 oppure inviando una mail a [email protected]. È possibile anche rivolgersi all’associazione Habitus chiamando il 349.2991663 oppure scrivendo una mail a:

[email protected].