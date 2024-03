Si avvicina la Pasqua. Fiaccole a Schignano

Inizia il Triduo pasquale, il momento culminante dell’anno liturgico, durante il quale la comunità cristiana fa memoria della passione, morte e resurrezione di Gesù. Oltre alle celebrazioni nella cattedrale di Prato presiedute dal vescovo Giovanni Nerbini, anche in Valbisenzio si terranno iniziative particolarmente sentite e suggestive nel corso della settimana santa.

A Vaiano, stasera, dopo la celebrazione della "Via Crucis" per le strade del paese, la parrocchia e il gruppo scout propongono "Dalle tenebre alla Luce". I fedeli interessati partiranno a piedi dalla Badia per arrivare all’alba a San Leonardo, toccando le chiese di Sofignano, Savignano, Fabio e Faltugnano.

Ad ogni sosta verrà proposto un brano del Vangelo accompagnato da una riflessione: "Per questo abbiamo bisogno di sperimentare, in ogni momento della nostra esistenza, l’essenza della Pasqua, del passaggio dalle tenebre alla luce, quando capita questo non solo sperimentiamo la luce, ma diventiamo a nostra volta luce per gli altri".

Via Crucis con la suggestiva processione "aux flambeaux" – che letteralmente significa ’alla luce delle torce’ – con la rievocazione della passione di Cristo per le strade del paese di Schignano. Alle 21 partenza dalla chiesa parrocchiale di San Martino verso la zona della Bertaccia e ritorno, si tratta di una processione antica e suggestiva, con la notte del Venerdì santo che si illuminerà di centinaia di candele. Il Triduo si concluderà la domenica di Pasqua a Prato: alle 8.30 il vescovo celebrerà la prima messa del giorno per i detenuti del carcere della Dogaia, poi alle 10.30 ci sarà la messa solenne in duomo con Benedizione papale infine alle 17.30 vespri solenni e ostensione del Sacro Cingolo in duomo.