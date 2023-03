Si alza il sipario sul settembre Daniele Silvestri è il primo artista Live in piazza Duomo con Estate X

Prato a tutta musica. Settembre come da tradizione è il mese dei concerti che a Prato portano: il primo nome del ’Settembre Prato è Spettacolo’ organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato, è quello di Daniele Silvestri che sarà sul grande palco di piazza del Duomo il 1 settembre. Non nuovo ad arguti giochi di parole, Silvestri dopo ’Teatri X’ (quattro ultime date previste a maggio per chiudere il cerchio aperto con ’Teatri22’), ora è pronto per ’Estate X’, una nuova tournée estiva nei più importanti Festival della penisola.

Sarà lì che Daniele, aiutato dalla sua sorprendente ed eclettica band, cambierà ancora una volta atmosfera e narrazione, ritrovando sia le amate chitarre elettriche sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi. Così, registrato subito il sold out nella data romana del 19 maggio, con ’Estate X’ l’artista torna nella capitale il 25 luglio e aggiunge tanti nuovi appuntamenti in tutta Italia.

Silvestri ha partecipato sei volte al Festival di Sanremo e con Mia Martini e Patty Pravo detiene il record di vittorie del Premio della critica a Sanremo: ben tre.

Tre anche le Targhe Tenco che ha ottenuto durante la sua carriera fino ad oggi.

