Show fra musica e coriandoli all’Omnia

Gran finale del Radio Bruno Omnia Festival, sulle note di Gigi d’Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona. Stasera (ore 21), all’Omnia Center, il festival si chiude con "Voglio tornare negli anni 90", l’evento itinerante che raduna folle oceaniche in tutta Italia. La serata è a ingresso libero e il divertimento assicurato. "Voglio tornare negli anni 90" è una vera festa in musica, tra scenografie coloratissime, laser, animazione e un tripudio di coriandoli. Per tornare a ballare successi indimenticati con uno show unico, incredibile ed emozionante.

Intanto scaldano i motori i partecipanti del Talent di Radio Bruno Omnia Festival, concorso per artisti emergenti in programma dal 14 al 30 giugno, sempre all’Omnia Center: sono in 36 - giocolieri, maghi, band e musicisti, ballerini e comici – e si sfideranno nel corso di sei eliminatorie, due semifinali e una finalissima in scena nei prossimi week end.

Radio Bruno Omnia Festival è organizzato da Omnia Center Prato. Sponsor Lupi Auto e Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo. Con il patrocinio del Comune di Prato. Media partner Radio Bruno Toscana e Tv Prato.

Info e aggiornamenti sul sito ufficiale https:portale.omnia.centerportaleindex.php e sui canali social di Omnia Center.