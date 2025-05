Prato, al Centro Angiolini esperti a confronto sulla diffusione delle allergie

Prato, 13 maggio 2025 - Un convegno per parlare di allergie e della loro diffusione nella società odierna. E' quanto organizzato dal Centro Ambulatoriale Angiolini Diagnosi e Salute con la collaborazione organizzativa di Genetic Farma. L'appuntamento è per giovedì 15 maggio, dalle 19.30, negli spazi di via Angiolini 15/a, zona piazza del Mercato Nuovo a Prato. Il corso di formazione vedrà la partecipazione di una trentina di medici di base, con rilascio dei relativi crediti Ecm. Il convegno, dal titolo 'Perché oggi siamo tutti allergici', vedrà come relatore il professor Oliviero Rossi, professore di allergologia e immunologia clinica presso l'università degli studi di Firenze. Parliamo di uno dei massimi esperti in materia a livello nazionale.

“Affrontiamo una tematica quanto mai attuale – spiega Mauro Trasmondi, presidente e amministratore delegato del Centro Angiolini -. Lo facciamo con uno dei massimi esperti in materia, in modo da ampliare la conoscenza anche fra i medici di base di tutte le ultime scoperte nel settore. Un incontro che conferma la nostra vocazione informativa e di grande attenzione al territorio”. Ricordiamo che il Centro Angiolini ha inaugurato i locali di via Angiolini 15/a lo scorso 8 marzo, all'interno di una struttura ambulatoriale di 480 metri quadri, guidata da Mauro Trasmondi, figura storica sul territorio del settore sanitario, Luciano Gestri, storico infermiere dell'ospedale di Prato che ha ricoperto anche incarichi sindacali in difesa e per il riconoscimento della categoria, e il noto commercialista pratese Alessandro Giusti.

I servizi di visite mediche specialistiche sono offerti con una forte attenzione sia all'alta qualità della prestazione sanitaria che al contenimento dei costi a carico del cittadino. E riguardano medicina interna, psichiatria, angiologia, medicina del lavoro, psicologia/psicoterapia, cardiologia, neurologia, reumatologia, chirurgia generale, neurochirurgia, urologia, dermatologia, dietista, oculistica, otorinolaringoiatria, anestesia - terapia del dolore, ortopedia, malattie apparato respiratorio, gastroenterologia, ecografia, allergologia-immunologia, geriatria, pediatria, medicina estetica, ginecologia. Oltre alla diagnostica strumentale per ecografie, cardiologia, ecodoppler, chirurgia della mano e punto prelievi. Il centro ha anche attivato un numero, lo 0574/1855, da utilizzare per qualsiasi necessità sanitaria della cittadinanza. Qui si potranno prenotare anche prestazioni non erogabili internamente all'Angiolini, come ad esempio una risonanza, ma anche chiedere servizi di consulenza gratuita su dove effettuare una tac, con indicazioni di giorno e orario.

“L'organizzazione del convegno ha anche l'obiettivo di fare conoscere sempre di più la struttura al territorio – conclude Trasmondi -. E per fare comprendere che siamo un centro a disposizione della medicina territoriale e della cittadinanza per qualsiasi esigenza dovesse emergere”.