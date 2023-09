Shopping online vs consigli: la professionalità a Prato paga

"Il nostro punto di forza? La professionalità, l’essere riusciti a selezionare aziende serie, italiane e con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo". Questa la ricetta di Dina Logi, titolare di "Acqua e Limone", il negozio aperto dal marito Alfredo Massai alla fine degli anni Settanta che resiste ai cambiamenti dei tempi. Le vetrine del punto vendita di via Pugliesi con abbigliamento uomo, donna e linee giovani hanno saputo adattarsi alle stagioni che negli ultimi decenni si sono alternate. Certo, il momento non è dei più facili, il commercio soffre come tante categorie, ma la ricetta della eclettica Dina Logi è quella di vedere il domani sempre in positivo: "I commercianti devono avere lo spirito giusto – dice –. Non è facile oggi resistere, adeguarsi alla moda, allo stile più in voga. Il problema è che adesso non ci sono punti di riferimento, la moda è molto legata al sentimento del momento e ai gusti di ognuno. Faccio un esempio: negli anni Ottanta o Novanta c’erano i grandi marchi che tracciavano la strada, dettavano le linee, oggi non è più così, le tendenze sono veloci e affidate al singolo, per questo è anche più complicato intercettare i gusti dei potenziali clienti".

Gli acquisti online? Talvolta sono un boomerang: "A tutti piacerebbe che il capo visto su internet tornasse come al modello o alla modella di turno, ma non è così. Ognuno ha pregi e difetti – spiega Logi –. Qui entra in gioco la professionalità dei commercianti che riescono a consigliare e trovare il capo più adatto alle esigenze, che rispetti i gusti della persona, ma capace di esaltarne le qualità. Ho notato che ultimamente le persone cercano qualcuno che dia loro consigli, hanno bisogno di affidarsi a chi fa questo mestiere con passione e da tempo. Credo che questa sia la forza più grande del commercio di vicinato, un valore che le persone dopo le abbuffate online stanno ricoprendo".

Si.Bi.