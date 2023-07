Shopping Night Prato: Giovedì 27 l'Ultima Serata Vintage

Giovedì prossimo appuntamento con l’ultima notte di shopping sotto le stelle. I giovedì del mese di luglio hanno coinciso infatti con l’apertura serale dei negozi per la "Prato Shopping Night", scattata proprio il 6 luglio, in concomitanza con l’inizio dei saldi e la pedonalizzazione del cuore della città. I giovedì sera dello shopping sono stati accompagnati da un programma che coinvolge i piccoli negozianti del centro e che prevede diversi eventi in via Muzzi e via Guasti. Le due vie hanno fatto infatti un magico tuffo nel passato con il "Luglio vintage": quattro appuntamenti suddivisi nei quattro giovedì del mese a tema vintage. Giovedì prossimo, il 27 luglio, si ritorna sulle auto e sulle moto con l’esposizione di auto civili e dei mezzi della Polizia di Stato e dei Carabinieri e a seguire, in collaborazione con il Vespa Club di Montemurlo, la mostra di vespe vintage e originali. In aggiunta, molti negozi delle vie protagoniste dell’iniziativa proporranno un ulteriore sconto a chi verrà vestito in tema "vintage".