Sfumature corali e mosaici di fine anno

Ci sarà ancora il coro giovanile Euphonios tra i protagonisti di Sfumature corali, il concerto di fine anno in programma giovedì 8 giugno alle 19 nella chiesa di San Bartolomeo di piazza Mercatale (l’ingresso è libero). Sul palco ci saranno anche i ragazzi del coro dell’istituto comprensivo Nord diretti da Sara Rapezzi, del Cicognini diretti da Silvia Coveri, della Malaparte diretti da Elia Orlando, delle De Andrè diretti da Roberta Pettirossi e Letizia Querci. E a proposito di concerti di fine anno, da ricordare anche l’appuntamento di lunedì alle 21 all’anfiteatro di Santa Lucia (anche in questo caso ingresso libero). Di scena Bande Rock 2023, l’inziativa conclusiva del progetto Mosaici G2 - Contaminazioni Culturali che da anni il Comune promuove per favorire l’integrazione in classe attraverso la musica, al quale anche quest’anno gli istituti scolastici con indirizzo musicale di Prato hanno aderito. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di creare occasioni di condivisione, di dialogo interculturale e socializzazione coinvolgendo le famiglie degli studenti che partecipano alle attività e offrendo loro ulteriori occasioni di incontro al di fuori della scuola. Durante il concerto si esibiranno i gruppi di alunni che hanno lavorato durante l’anno scolastico 20222023 con i docenti di musica degli istituti Marco Polo, Malaparte, Lippi, Mascagni e Mazzoni. Il progetto usufruisce anche del contributo della Regione