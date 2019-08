Prato, 16 agosto 2019 - E’ stato investito da un suv piombato all’improvviso dentro al negozio. Attimi di paura per i commessi cinesi di un alimentari in via Toscana al Macrolotto Uno. Il grave incidente è avvenuto stamattina intorno alle 11,30 quando il conducente del suv ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro la vetrina del negozio mandano il vetro in frantumi.

Due i feriti: il più grave, è un uomo di 61 anni, è stato portato al Santo Stefano dalla Misericordia in codice giallo, mentre l’altro se l’è cavata con qualche piccola ferita. Sotto choc invece la conducente dell’auto, una connazionale di 48 anni che ha rifiutato le cure del personale inviato dal 118. Le cause? Forse uno sbaglio o la poca esperienza nel guidare un’auto con le marce automatiche. Ingenti i danni.