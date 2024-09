Settimana Europea della Mobilità, le iniziative in programma a Prato

Prato, 13 settembre 2024 - Dal 16 al 22 settembre si svolge la Settimana Europea della Mobilità (SEM), la campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile che promuove il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti. Il tema scelto per la campagna di quest'anno è "La condivisione degli spazi pubblici" e si basa su quattro principali linee guida tematiche su cui costruire gli interventi in ogni Comune aderente:vivere lo spazio pubblico in modo diverso, Riqualifichiamo insieme lo spazio urbano, Strade scolastiche: creare uno spazio sicuro per gli spostamenti attivi e Pianificazione e progettazione di strade più sicure. Per la Settimana Europea della Mobilità il Comune di Prato ha promosso e organizzato due tipi di interventi: la promozione di attività continuative insieme all’ufficio tecnico, come il Pedibus e le nuove aree sosta per biciclette a servizio delle scuole, e eventi specifici con la collaborazione di associazioni e realtà locali, come il Giretto d’Italia (mercoledì 18 settembre) e Piazza in Movimento (domenica 22 settembre). "Il Comune di Prato ha aderito all'iniziativa della Settimana della mobilità sostenibile promossa dalla Commissione Europea come momento di condivisione e riflessione sul tema della mobilità sostenibile - ha affermato l'assessora alla Mobilità, Cristina Sanzò - Con tali iniziative si intende promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico, di soluzioni di trasporto più pulite ed efficienti. E' un momento di sensibilizzazione per tutti noi al fine di acquisire la consapevolezza di come le piccole scelte individuali possono generare un impatto collettivo importante sulla nostra qualità della vita. Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno contribuito allo svolgimento delle iniziative previste nel programma". "A Prato il 32% delle emissioni complessive di gas climalteranti deriva dal trasporto privato, mentre un quinto delle superfici pratesi è occupato da strade e parcheggi. La settimana europea della mobilità sostenibile ci ricorda che investire su vere e credibili alternative all’uso dell’automobile consente non solo spostamenti più comodi e sicuri, ma anche la rigenerazione urbana di intere frazioni che possa restituire alle persone spazi e contesti di benessere e salute afferma l'assessore alla Transizione ecologica, Marco Biagioni - Agire sulla mobilità, favorendo soprattutto quella attiva, è quindi per noi una priorità che deve essere condivisa con tutta la cittadinanza, con le imprese e con le scuole". Da lunedì 16 a venerdì 20 settembre ci sarà la riattivazione del progetto Pedibus. L’iniziativa, promossa dal progetto Demos a partire dal 2019, ha visto attive nel corso degli anni fino a 18 linee per le scuole primarie in tutta l’area urbana con un calo legato al Covid ma grazie alla volontà di genitori e insegnanti sono sopravvissute alcune linee e oggi l’Amministrazione vuole implementare il progetto attraverso fondi e interventi durante il prossimo anno scolastico. Durante la settimana ripartiranno quattro scuole con cinque linee e altre sono in fase di riorganizzazione. Con l’inaugurazione dell’anno scolastico viene inoltre completata l’azione del progetto Demos2 che prevedeva l'implementazione della mobilità ciclabile nei tragitti casa-scuola, con opere a supporto della mobilità ciclistica attraverso la messa in opera di punti di deposito/rastrelliere coperte per biciclette in prossimità del perimetro dei plessi scolastici. Sono quindi pensiline e portabiciclette in acciaio zincato e copertura in policarbonato con sistemi di posteggio che consentono di legare il telaio per un totale di 60 posti bici. Le scuole interessate alla dotazione di punti di deposito per biciclette sono la scuola secondaria di primo grado “G.B. Mazzoni” dell'istituto comprensivo G.B. Mazzoni, la scuola secondaria di primo grado “Sem Benelli” dell'istituto comprensivo Don Milani, l'istituto tecnico “P. Dagomari” e l'istituto tecnico “F. Datini”. Le aree soste pensate a servizio delle scuole secondarie, sono situate in spazi pubblici quindi fruibili h24 da tutta la cittadinanza. Mercoledì 18 settembre è in programma il "Giretto d'Italia", una campagna di sensibilizzazione nazionale promossa da Legambiente con Euromobility e si presenta come una gara tra città tesa a promuovere gli spostamenti casa-lavoro e/o casa-scuola effettuati in bici, in monopattino, a piedi o comunque con mezzi sostenibili. Per il comune di Prato è la campagna è coordinata dal gruppo informale Prato Ciclabile ed è rivolta ai dipendenti comunali delle sedi site nel centro storico e agli istituti scolastici superiori. Chi vorrà partecipare basta che si rechi al lavoro utilizzando uno dei mezzi sopra indicati, passando per il check point previsto presso piazza del Comune nella fascia oraria dedicata al monitoraggio 7-9. Per gli istituti superiori invece è promossa una raccolta dati organizzata autonomamente. Domenica 22 settembre è la "Giornata Senza Auto" per Piazza San Domenico, che sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 20 e si svolgeranno attività e iniziative di piazza per intrattenimento e informazione: esposizione e prova bici speciali e cargo-bike, aree attrezzate adibite allo sport, salotto relax e lettura (bookcrossing/freebook), presentazioni discipline orientali (tai-chi) e artistiche (hip hop), street band e teatro dei burattini, Baskin (basket inclusivo), laboratori creativi e banchini e pannelli e illustrativi. Lo stesso giorno alle 10 è organizzata una biciclettata di poco meno di 10 km con partenza e rientro in Piazza San Domenico. Si tratta di un itinerario lungo percorsi ciclabili nuovi e esistenti per favorire la conoscenza e l'utilizzo delle infrastrutture ciclabili della città e la promozione degli spostamenti con mezzi personali alternativi all'auto. In occasione della biciclettata saranno presentati i diversi tipi di infrastrutture ciclabili e sarà effettuata una sosta presso uno delle nuove aree sosta per biciclette con breve presentazione del progetto e inaugurazione simbolica della postazione.