Settimana di lavori . Attenzione ai divieti

Lavori per la demolizione di muri, per l’installazione della fibra ottica e di un nuovo elettrodotto: la prossima settimana a Poggio a Caiano attenzione alla sosta e alla viabilità. Il 30 settembre, intanto, ci sarà l’inaugurazione di un negozio in via Spadini e dalle 15 alle 22 è stato istituito il divieto di sosta sul lato opposto dall’intersezione con via dell’Ombra sino all’intersezione con Via Vittorio Emanuele II; verrà spostato lo stallo invalidi negli spazi adiacenti. Il primo intervento per lavori riguarda, invece, la demolizione di un muro e la sua ricostruzione in via Granaio. Dal 2 al 21 ottobre dalle 8 alle 17 in via Granaio all’altezza del civico 48 ci sarà l’istituzione senso unico alternato con utilizzo di impianto semaforico o personale addetto per lo scambio dei veicoli. I pedoni devono passare dal lato opposto della strada. La prossima settimana saranno eseguiti anche lavori di scavo in via Granaio sino all’intersezione con via Aldo Moro per l’installazione di una nuova infrastruttura telefonica e dalle 7,30 alle 17,30 transito a senso unico con i movieri, poi dalle 17,30 alle 7,30 il senso unico alternato sarà regolato dal semaforo, il limite di velocità diventa di 30 kmh con restringimento parziale della carreggiata. In via dell’Ombra e via Spadini verranno effettuati lavori di scavo, per conto di Enel, per un nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo BT (230-400V) e contestuale posa di un armadio stradale nel tratto via dell’Ombra-SR 66. Il cantiere sarà lungo: dal 2 al 31 ottobre e in via dell’Ombra ci sarà il divieto di sosta per tutta la lunghezza dell’area del cantiere e passaggio pedoni dal lato opposto. Nel tratto fra via dell’Ombra e la Strada Regionale 66 verrà creato un restringimento parziale della carreggiata e divieto di sosta 24 ore sul lato sinistro.