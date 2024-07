Settimana al cinema sotto le stelle. Si parte con "Povere creature"

Il weekend di cinema "sotto le stelle" si apre stasera alle 21.45 con "Povere creature" che ha segnato la consacrazione definitiva del talento greco Yorgos Lanthimos. Dopo la vittoria del leone d’oro a Venezia 2023 e la pioggia di Oscar, il film interpretato da una sempre brava Emma Stone è probabilmente uno dei più riusciti nella carriera di Lanthimos. Peccato che il suo film successivo "Kids of kidness" sia stato decisamente al di sotto delle aspettative. Domani in programmazione un nuovo action movie di grande successo, "The fall guy"con Ryan Goslin e Emily Blunt.

Lunedì 22 uno splendido film che arriva da una cinematografia lontana, il Brasile. Ecco "Deserto particular", storia di due solitudini che si incontrano sui social. Piano piano, conversazione dopo conversazione, tra l’uomo e la donna nascerà il gran desiderio di incontrarsi. Da non perdere. Martedì 23 il film tedesco che ha conquistato l’Oscar nella categoria "miglior film straniero", battendo "Io capitano" di Matteo Garrone. E’ possibile essere uno spietato direttore del campo di concentramento di Auschwitz e al tempo stesso ottimo padre di famiglia? Il film di Jonathan Glazer racconta questa vita "in bilico" tra amore e orrore. Mercoledì 24, "Confidenza", il ritorno al cinema di Daniele Luchetti dopo le due serie tv de "L’amica geniale". Poteva essere un bel film. Peccato per quel finale aperto, troppo aperto, che può far immaginare fin troppo. Nel cast Elio Germano che non sbaglia un film. Intorno a lui Vittoria Puccini, Pilar Fogliati, Isabella Ferrari. Giovedì 25 è la volta de cartoon "Le avventure del piccolo Nicolas" mentre venerdì 26 torna uno dei film più osannati della stagione cinematografica: "Anatomia di una caduta".

Federico Berti