Settembre spettacolo Non solo i big in piazza Gli altri appuntamenti e la nostra Camerata

L’ottava edizione del "Settembre Prato è Spettacolo" finisce di svelarsi: dopo i big che saliranno sul palco di piazza Duomo dal 31 agosto al 13 settembre, già annunciati nelle scorse settimane, ieri sono state comunicate anche le altre iniziative che animeranno la città. Come ogni anno i grandi concerti non sono l’unica attrazione del Festival ma semplicemente la grande ruota attorno alla quale tutta la città si anima. Mostre, incontri, laboratori e tanta tanta musica si fondono alla tradizione dei festeggiamenti per la patrona di Prato, l’8 settembre. Lo spirito del Festival è quello della città: tutte le più importanti istituzioni culturali collaborano o sono in qualche modo presenti nel cartellone del Settembre, che è davvero la festa di tutti. Il cartellone è decisamente eterogeneo per dar modo a chiunque di trovare la serata giusta per vivere la magia dei grandi live. Fra gli appuntamenti che fanno parte della tradizione del Settembre il concerto della Camerata, annunciato ieri: sarà in piazza Duomo il 5 settembre a ingresso libero. La nostra orchestra diretta da Jonathan Webb eseguirà Il Flauto magico di Mozart e la Quinta Sinfonia di Beethoven, due tra le partiture più note del repertorio sinfonico.

Fra le novità anche il concerto della band pratese Porto Flamingo il settembre all’anfiteatro di Santa Lucia: sarà l’ultimo della loro ventennale carriera. Ci sarà anche "Live stop", una rassegna di piccoli live in versione acustica che dal 31 agosto al 7 settembre alle 18 animeranno l’attesa del bus in cinque fermate cittadine. E poi la fotografia che racconta la musica. Dal 31 agosto al 13 settembre a Il GaribaldiMilleventi sarà possibile visitare due mostre (dalle 16 alle 23). La prima è "Living the dream The exhibit": 40 anni di storia della musica immortalati dal grande fotografo Sam Emerson, che sarà anche ospite del Settembre, sui set dei video musicali e nei back stage in compagnia delle leggende della musica mondiale, da Elvis a Jimi Hendrix, dai Beatles a Frank Sinatra, da Elton John a Michael Jackson. La seconda è "Fron tonback:stage", il progetto di Antonio Viscido che si è ritrovato nei sottopalchi di centinaia di concerti come fotografo professionista quasi per caso, prima ai piccoli concerti di amici e gruppi della scena indipendente fiorentina e toscana, fino agli eventi più importanti a livello nazionale. Sempre a Il Garibaldi dall’1 al 4 settembre (dalle 18 a ingresso libero) una breve rassegna cinematografica a tema musicale.

Spazio anche ai bambini, con il laboratorio creativo "Avanguardie" al Ridotto del Politeama secondo la lezione di Gianni Rodari (il 9 settembre) e ai giovani artisti pratesi emergenti che il 9 e 10 settembre si esibiranno sul palco della cupola geotedica del Playground del Serraglio. Ci saranno anche i dj set esclusivi con aperitivo sulla terrazza di Palazzo Pretorioe tornerà il secret show: al termine del concerto degli Articolo 31 un live set notturno nei suggestivi spazi degli Ex Macelli, con il nome dell’artista sarà rivelato la sera stessa. Il Festival è a cura di Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune, fra i sostenitori Regione e Fondazione Cassa di Risparmio

F.Bo.

Nelle foto: la Camerata nel concerto dello scorso settembre, sotto l’assessore Mangani, il sindaco Biffoni, Francesco Fantauzzi di Fonderia, la presidente della Fondazione Diana Toccafondi; accanto Giorgio Panariello